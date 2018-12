Gasaustritt in Plankstadt - Großeinsatz läuft

Eine Gasleitung im Antoniusweg in Plankstadt ist am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten beschädigt worden. Große Mengen an Gas strömen unkontrolliert aus, es hat sich bereits eine Gaswolke gebildet. Stadtwerke und Feuerwehr sind vor Ort und reparieren den Schaden. Der Gefahrenbereich wurde großräumig abgesperrt.

Das Leck in der Gasleitung beim Plankstadter Antoniusweg ist noch immer nicht geschlossen - das Gas tritt weiter aus. Feuerwehren aus der gesamten Region –insbesondere Messfahrzeuge - werden an der Umglücksstelle und in Schwetzingen zusammengezogen. Dort wird genau verfolgt, wie sich die Gaswolke weiter ausbreitet – nach Informationen der Schwetzinger Feuerwehr könnte die Wolke auch in Richtung Zeyerschule ziehen, weshalb dort besonders intensiv Messungen vorgenommen werden. Bislang wurden in der Schule nur vorsorglich Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Eine Warnmeldung über Facebook rät Anwohnern in Schwetzingen und Plankstadt, die Fenster geschlossen zu halten.

Dennoch wurden drei Wohnblocks im Antoniusweg und einige in anliegenden Straßen sicherheitshalber geräumt. Die betroffenen Menschen sind in der Sporthalle der Humboldtschule untergebracht und werden dort versorgt. Derzeit gibt es laut Polizeiinformationen keine Hinweise auf verletzte Personen.

Der Tunnel der Bundesstraße 535 wurde für den Verkehr gesperrt, da dort erhöhte Methanwerte gemessen wurden. Es könnte es durch diese Arbeiten zu Schwankungen in der Gasversorgung der Plankstadter Haushalte kommen.

Die Gasleitung war bei Bauarbeiten für eine Vorbereitungsstraße des Neubaugebietes in Plankstadt in 80 Zentimeter Tiefe durchtrennt worden. Zwischenzeitlich wurde die Gasversorgung im Umfeld des Unglücksortes abgestellt.

Der Wind hilft den Feuerwehren, erklären die Helfer, denn er sorgt dafür, dass sich das Gas verteilt und eine Hochspannungsleitung nicht in Kontakt mit dem Gas gekommen ist – das hätte eine gefährliche Risikovermengung bedeutet, sagen die Experten.

Die Einsatzleitung hat Kreisbrandmeister Udo Dentz übernommen. Inzwischen ist über die Nachrichtendienste eine Katastrophenwarnung herausgegeben worden. vw/ras