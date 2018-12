Eine Gaswolke hat in Plankstadt einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Die Bundesstraße 535 wurde streckenweise für Stunden gesperrt, mehrere Häuser wurden evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bagger am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten eine Leitung beschädigt.

Die Gasleitung war bei Bauarbeiten für eine Vorbereitungsstraße des Neubaugebietes in Plankstadt in 80 Zentimeter Tiefe durchtrennt worden. Zwischenzeitlich wurde die Gasversorgung im Umfeld des Unglücksortes abgestellt.

Rund 40 Anwohner mussten daraufhin vorübergehend aus ihren Häusern. Sie wurden in einer nahen Schule untergebracht. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Zwei Stunden nach dem Unfall konnte der Gasaustritt gestoppt werden. Die Feuerwehr führte Messungen in der Umgebung durch. Spezialisten der Stadtwerke waren vor Ort, um den Schaden zu beheben.

Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Gasleitung dauern an. Die Höhe des entstanden Sachschaden steht noch nicht fest. Nach Angaben der Polizei wurden keine Menschen verletzt.

Feuerwehren aus der gesamten Region wurden an der Unglücksstelle und in Schwetzingen zusammengezogen. Dort wurde genau verfolgt, wie sich die Gaswolke weiter ausbreitet – da die Wolke auch in Richtung Zeyerschule ziehen hätte können, wurden dort besonders intensiv Messungen vorgenommen. In der Schule wurden vorsorglich Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Eine Warnmeldung über Facebook riet Anwohnern in Schwetzingen und Plankstadt, die Fenster geschlossen zu halten.

Der Tunnel der Bundesstraße 535 wurde für den Verkehr gesperrt, da dort erhöhte Methanwerte gemessen wurden. Der Tunnel und die Bundesstraße sollen noch bis voraussichtlich 13.30 Uhr gesperrt bleiben.

Der Wind half den Feuerwehren, erklärten die Helfer, denn er sorgte dafür, dass sich das Gas verteilte und eine Hochspannungsleitung nicht in Kontakt mit dem Gas gekommen ist – das hätte eine gefährliche Risikovermengung bedeutet, sagen die Experten. Die Einsatzleitung hatte Kreisbrandmeister Udo Dentz übernommen. Über die Nachrichtendienste wurde eine Katastrophenwarnung herausgegeben worden.