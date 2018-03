Anzeige

Landau.Mit 45 Einsatzkräften musste die Feuerwehr in Landau zu einem Garagenbrand ausrücken. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte dort zunächst ein Fahrzeug Feuer gefangen – daraufhin war auch eine Gasflasche explodiert.

Der Polizei war eine Explosion mit anschließender Rauchentwicklung gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte am Samstag in der Landauer Kapellenstraße ankamen, standen eine Garage und das Auto darin komplett in Flammen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 60-jährige Besitzer die Garage auch als Werkstatt nutzte und kurz vor dem Brand sein Auto repariert hatte. Als er kurz aus der Garage verschwand, brach das Feuer aus. Erfolglos versuchte der Mann daraufhin, das Feuer selbst zu löschen. Wegen der starken Hitze explodierte eine Gasflasche, die Garage sowie das Auto und zwei E-Bikes brannten vollständig aus. Auch das Vordach des angrenzenden Doppelhauses wurde beschädigt. Menschen kamen bei dem Feuer allerdings nicht zu Schaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Landau war mit neun Fahrzeugen vor Ort. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 80 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte und ob der Besitzer ihn möglicherweise verschuldet hat. fab