Gastspiele im pfälzischen Forst

Anzeige

Forst.Die Ludwigshafener Hemshofschachtel geht vom 6. bis 29. Juli an der Deutschen Weinstraße wieder ins Freie: In Guhmanns Weingarten in Forst wird das Ensemble der Mundartbühne mit drei Mundart-Stücken und elf Aufführungen unter freiem Himmel spielen.

Auf der Bühne zwischen Weinreben, Feigen und Oleander im Forster Weingarten stehen vom 6. bis 8. Juli die Mundartkomödien „Zaggisch un ned dabbisch“ von Rudy Kupferschmitt, am 13./14.Juli und vom 27. bis 29. Juli „Liebe, Frust und Schwiegermütter“ von Hans Schimmel und vom 20. bis 22.Juli „Druff un dewedder“ von Rudy Kupferschmitt auf dem Programm. Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 15 Euro.

Einlass ist ab 18 Uhr bei freier Platzwahl. Vorverkauf unter Tel.: 06326/ 77 65 oder 06326/ 9 67 70. rs