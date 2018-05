Geballte Kultur für die Demokratie

Anzeige

Neustadt.Wenn ein Europaabgeordneter und gleich mehrere Bürgermeister für ein Kulturfestival mit dem Namen „Hambach!“ Pate stehen, kann man sicher sein, dass es in Neustadt um mehr geht, als nur ein dreitägiges Programm auf die Beine zu stellen. „Das Projekt setzt ein Ausrufezeichen für die Demokratie“, macht Robert Montoto vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar bei der gestrigen Programmvorstellung klar.

Hinter dem Festival „Hambach!“ steckt eine Kooperation zwischen dem wandernden Kulturprojekt „Matchbox“ des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar, dem Neustädter Festival „Querfälltein“ und der Stiftung Hambacher Schloss. Vom 14. bis 16. September wird es in Neustadt und auf dem Hambacher Schloss knapp 50 Veranstaltungen geben, die „mit den Mitteln der Kunst zu Austausch, Diskussion und Stellungnahme zur Zukunft der Demokratie in Europa auffordern“, wie es in der Ankündigung heißt. Das offizielle Programm wird im August vorgestellt. Die Veranstalter können dabei auf hochkarätige Mitakteure zurückgreifen: das Mannheimer Architekten-Büro „Yalla Yalla! – Studio for Change“ entwirft die Festivalarchitektur für das Schlossgelände, 25 Künstler geben Performances, zeigen Ausstellungen oder bieten Kurse an.

So wird es begleitend zum Festival eine Workshop-Woche für 200 junge Menschen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus der Region und europäischen Partnerkommunen geben, erklärt Lea Gerschwitz, Projektleiterin bei „Matchbox“. Im Rahmen der Workshop-Woche wird der französisch-algerische Fotograf Bruno Boudjelal in Neustadt (6. bis 15. Juni) und in Mannheim (2. bis 9. Juli) unter dem Motto „Why do you vote?“ (Warum wählst Du?) fotografische und filmische Beiträge mit den Jugendlichen erstellen, die dann auf dem Hambacher Schloss ausgestellt werden. Anmeldungen werden noch unter matchbox@m-r-n.com oder Tel. 0621/12 98 79 0 entgegengenommen. Und schon heute wird es von 10 bis 16 Uhr auf dem Juliusplatz unter anderem mit den Künstlern „Action Hero“, dem Kollektiv „Building Conversation“ und „Yalla Yalla!“ einen kleinen Vorgeschmack auf das Festival geben.