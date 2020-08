Gefährliche Raupen kaum gesichtet

Rhein-Neckar.Jedes Jahr im Frühsommer heißt es: „Vorsicht vor Eichenprozessionsspinnern“ – das bedeutet vor allem Abstand halten von Bäumen. Denn die Härchen der Raupen lösen starken Juckreiz und Ausschlag aus – und können, wenn sie in die Atemwege gelangen, bei Mensch und Tier sogar lebensgefährliche Reaktionen verursachen.

Doch während etwa in Nordrhein-Westfalen ab Mai ein harter Kampf gegen das Insekt gestartet wurde, hat der Rhein-Neckar-Kreis bisher nur einen Fall in Eberbach bei der Teufelskanzel zu vermelden. Hier wurde früh in der Saison ein Nest entfernt, in Berührung mit den Tieren kam dabei niemand, sagt eine Sprecherin. In Heidelberg seien die „Problembäume“, wie die Stadt sie nennt, frühzeitig kontrolliert und gesäubert worden. Auch im Ludwigshafener Raum sei es eher ruhig gewesen. „Einzelne Bäume wurden abgesperrt und die Nester entfernt“, sagt ein Stadtsprecher, aber es seien keine Zufallsfunde bekannt.

Tatsächlich sei es jedoch ein Irrglaube, dass ab Ende Juli die Gefahr vor den giftigen Härchen der Raupe vorüber ist, sagt das Forstamt Rhein-Neckar. Auch wenn die Raupen sich im Juli verpuppen und ab August als harmlose und unauffällige graue Nachtfalter herumfliegen, geht noch bis Oktober eine Gefahr von den Härchen aus – denn durch den Wind können sie bis zu 200 Meter weit getragen werden.

Um sich vor dem Kontakt zu schützen, rät das Kreisforstamt dazu, auf den Waldwegen zu bleiben. Ein Mundschutz, wie er seit Corona im Alltag getragen wird, trage nicht zu mehr Schutz bei, da die Härchen immer noch in die Augen geraten könnten. Wer Nester in der Nähe von Badeseen, Kindergärten und ähnlichem entdeckt, sollte zunächst die zuständige Kommune oder das Gesundheitsamt informieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020