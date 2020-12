Gefälschte Einladungen zum Impfen

Rhein-Neckar.Im Zusammenhang mit dem Beginn der Corona-Impfungen in der Region am Sonntag warnt das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) vor gefälschten Terminbestätigungen. Demnach bringen Unbekannte Schreiben in Umlauf, in denen den Empfängern ein angeblicher Termin für ihre Impfung mitgeteilt wird, heißt es etwa in Mitteilungen der Städte Ludwigshafen und Speyer. Laut LKA wurden die täuschend echt aussehenden Schreiben zuletzt im Rhein-Pfalz-Kreis festgestellt, als Absender sei das Gesundheitsamt angegeben. In den Briefen wird ein Termin genannt, zu dem die Impfung erfolgen soll. Zudem ist ein QR-Code beigefügt, nach dessen Scannen mit einem Smartphone klar werde, dass es sich um ein gefälschtes Schreiben von Impfgegnern handele.

Kein Termin ohne eigenes Zutun

Städte in der Region weisen aus diesem Anlass die Bürger darauf hin, dass ein Impftermin – ein solcher ist Voraussetzung für die Verabreichung des Serums – ausschließlich über die zentrale Terminvergabestelle des Landes Rheinland-Pfalz vergeben wird. Eine impfberechtigte Person muss dafür vorher im Call-Center anrufen oder online ein Formular ausfüllen, da ohne eigenes Zutun keine Einladungen versendet werden. Alle Informationen zur Terminvergabestelle sind auf der Internetseite des Landes unter der Adresse corona.rlp.de zu finden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020