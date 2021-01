Gefahr durch Glasstücke: Edeka ruft Babybrei zurück

Metropolregion.Das Einzelhandelsunternehmen Edeka ruft die Babynahrung "EDEKA Bio Heidelbeere in Birne (nach dem 4. Monat)" im 190-Gramm-Glas zurück. Betroffen sei die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2022, hieß es in einer Pressemeldung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz. Es sei nicht auszuschließen, dass in einzelnen Gläsern Glasstücke enthalten sein könnten. Vom Verzehr des Produktes wird demnach dringend abgeraten. Der Artikel wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.

Mehr Informationen gibt es unter: https://www.lebensmittelwarnung.de/

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021