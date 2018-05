„Gefahr für die Allgemeinheit“ - Unterbringung gefordert

Anzeige

Im Prozess um die Todesfahrt von Gommersheim hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht in Landau die dauerhafte Unterbringung des 35-jährigen Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Es bestünden keine Zweifel, dass der Angeklagte in einem voll funktionstüchtigen Fahrzeug den Lebensgefährten seiner Mutter absichtlich überfahren habe.