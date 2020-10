Gefahrenstelle durch Glas auf der L533

Schifferstadt.Wegen Glas auf der Landstraße 533 zwischen Schifferstadt und Waldsee war die Strecke an der betroffenen Stelle am Dienstagnachmittag gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren beide Fahrbahnen auf 50 bis 100 Metern mit Verbundglas bestreut. Gemeldet hatte dies ein Autofahrer. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Während der Arbeiten war die Strecke gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise unter 06235 4950.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020