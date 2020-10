Gegenstände im Wert von 60 000 Euro aus Baumarkt gestohlen

Speyer.Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Baumarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer eingebrochen und haben dort Waren im Gesamtwert von etwa 60 0000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, weisen bisherige Ermittlungen auf mindestens drei Täter hin, die das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Gesucht werden nun Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich des Baumarkt gesichtet haben. Hinweise unter der Telefonnummer 06232 1370.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020