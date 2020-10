Geheimnisvolles Brummen raubt Südpfälzern den letzten Nerv

Landau.In Großfischlingen fangen Hunde mitten in der Nacht an zu bellen, eine Frau aus Bornheim schläft lieber im Garten und den dauergeplagten Claus Hund aus Landau-Mörlheim hat das Pfälzer „Brummton-Phänomen“ bundesweit bekannt gemacht. Der Südpfälzer war der Erste, der mit dem tiefen Wummern, das ihn seit Ende 2017 nervt, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Sogar zu einem Wikipedia-Eintrag hat es das Geräusch gebracht. Zudem hat der Mörlheimer bei der Staatsanwaltschaft Landau Anzeige gegen Unbekannt gestellt, schließlich greife das Brummen seine durch das Grundgesetz geschützte, körperliche Unversehrtheit an.

Nun melden sich immer mehr Brummton-Betroffene aus Roschbach, Edesheim, Böchingen, Hochstadt oder Hainfeld (alle Kreis Südliche Weinstraße), denen der penetrante Ton den Alltag verleidet. In Roschbach hat sich der ehemalige Ortsbürgermeister Albert Birkmeyer auf die Suche gemacht. Auch er kann den unbestimmten Niederfrequenzton hören: „Ich vermute, dass es mit den Solaranlagen auf den Dächern zusammenhängt. Hier im Ort hat beinahe jedes zweite Haus eine Photovoltaikanlage“, berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Denkbar sei aber vieles, angefangen beim nur etwa einen Kilometer von Birkmeyers Haus entfernten Wertwirtschaftszentrum über hochliegende Stromleitungen bis hin zu den Windrädern im 20 Kilometer entfernten Haßloch (Kreis Bad Dürkheim). „Das Geräusch ist auch nicht bei allen Betroffenen gleich zu hören. Bei einem Mann geht es jeden Tag Punkt sechs Uhr morgens los, nachts ist es weg. Ich dagegen höre es Tag und Nacht, allerdings nicht so laut, dass ich nicht schlafen kann“, erzählt Birkmeyer.

Ermittlungen eingestellt

„Das Brummen und Dröhnen ist nach wie vor da, vielleicht sogar stärker als je zuvor“, berichtet Claus Hund. Teams des Mainzer Umweltamtes hätten 2019 zwar mehrere Schalldruckpegelmessungen durchgeführt, die Ursache wurde aber nie gefunden.“ Auch mit seiner Strafanzeige sei er nicht weitergekommen. „Wir haben von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, da es keinen Anfangsverdacht für eine Straftat gibt“, so die Leitende Landauer Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig. Man habe kein pflichtwidriges Verhalten feststellen können, da das gemessene Geräusch unterhalb des Lärmrichtwertes nach der DIN-Norm 45680 liege.

Stiller Lärm

„Zitiert wird die Technische Anleitung (TA) zum Schutz gegen Lärm aus dem Jahr 1997. Demnach kann man das Brummen weder hören noch fühlen. Tatsache ist aber, dass es manche Menschen hören“, betont Hund. Ein Sprecher des Umweltbundesamtes erklärt, dass tatsächlich zehn bis 30 Prozent der Bevölkerung auf Infraschall - wie der stille Lärm genannt wird - reagieren. Welche gesundheitlichen Auswirkungen er hat, sei noch nicht erforscht. „Jetzt ist eine neue DIN 45680 Vorlage 2020 im Gespräch, aber auch dort sind keine Vibrationsmessungen vorgesehen. Allerdings ist die vermeintliche Hörgrenze nicht mehr das Maß aller Dinge“, berichtet Hund, der eine Webseite mit Lärmtagebuch betreut.

„Über den Brummton von Mörlheim liegen uns aktuell keine neuen Beschwerden vor, deshalb haben wir auch keine neuen Messungen durchgeführt“, erläutert Nora Schweikert von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Rheinland-Pfalz Süd. Grundsätzlich sei die Gewerbeaufsicht nur für Schallemissionen aus gewerblichen Quellen und von Wirtschaftsunternehmen zuständig. Auch wenn tieffrequente Töne festgestellt werden könnten, seien diese nicht generell unzulässig. „Einen Anspruch auf totalen Lärmschutz gibt es nicht.“ Der tieffrequente Infraschall liege mit 90 Hertz eigentlich unterhalb der menschlichen Hörschwelle, könne aber über den Körper als Vibration wahrgenommen werden.

„Mich rufen sehr viele Menschen an, die das Brummen auch hören“, erzählt Birkmeyer. „Erst gestern hat sich jemand aus Herxheim gemeldet, der diesen tiefen unangenehmen Ton auch dauernd im Ohr hat.“ Der Roschbacher will wegen des Brummens nicht umziehen. Die Suche nach der Ursache hat er aber wie Claus Hund aus Mörlheim noch nicht aufgegeben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020