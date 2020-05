Gehörlose leiden unter Maskenpflicht

Frankenthal/Mainz.Seit einer Woche gilt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht in Geschäften und im Nahverkehr. Am heutigen Montag, 4. Mai, beginnt auch am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation mit Sitz in Frankenthal der Unterricht beispielsweise für die vierten Klassen. Aber gerade die bundesweit 80 000 bis 100 000 hörgeschädigten Menschen stellt die Maskenpflicht vor zusätzliche Probleme: Ihnen fehlt das Mundbild des Gegenübers. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken erschwert gehörlosen und hörgeschädigten Menschen die Kommunikation. Sie können etwa nicht erkennen, wenn sie jemand anspricht. Auch das Lippenlesen und die Kommunikation per Gebärdensprache wird durch Masken beeinträchtigt. Die Lösungen sind vielfältig, doch nicht immer praktikabel.

Zunächst wurden Masken mit Sichtfenstern entworfen. Eine solche ließ auch Sonja Grünwald vom Fachdienst für Hörgeschädigte in Rheinland-Pfalz als Prototyp für ihre fünf Kolleginnen nähen. Doch nach einem mehrtägigen Test habe sich herausgestellt, dass das Fenster beim Tragen beschlage, sagte Grünwald. Einige seien nun dazu übergegangen, transparente Visiere zu tragen. Doch diese würden Licht stark reflektieren und vielen sei das Tragen von Visieren unangenehm.

Papier und Stifte in Geschäften

Gehörlose benötigen das Mundbild auch untereinander zur Nutzung von Gebärdensprache, erklärt Grünwald. Es sei ein zusätzliches Problem, dass nun ausgerechnet der Mund verdeckt wird. Diese Erfahrung macht auch Katja Krüger, Mitarbeiterin beim Landesverein Beratung und Integration für Menschen mit Hörschädigung Rheinland-Pfalz und selbst gehörlos. Sie erklärt auch: Enger Körperkontakt und Berührungen seien ein wichtiger und selbstverständlicher Bestandteil im Austausch von und mit Gehörlosen.

Der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch findet es wichtig, gegenseitiges Verständnis aufzubringen. In der derzeitigen Situation seien Lösungen für eine sichere und barrierefreie Kommunikation nötig. Schutzmasken mit Sichtfenster könnten eine Hilfe sein, durch das mögliche Beschlagen des Fensters jedoch auch nur eingeschränkt. „Zudem hilft es, wenn Geschäfte Papier und Stift bereitstellen“, sagt Rösch. Auch die Spracheingabe über das Smartphone könne die Kommunikation in Zeiten der Mundschutzpflicht erleichtern. lrs

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020