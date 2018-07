Gehwegreinigung in Heidelberg wird teurer

Anzeige

Heidelberg.Die Gebühren für die Gehwegreinigung in Heidelberg werden rückwirkend zum 1. Januar 2018 erhöht. Zahlen müssen generell alle Besitzer von Grundstücken, welche an einer Straße liegen, die von der Stadt gereinigt wird. Wie die Stadt mitteilte, erfordere die aktuelle Rechtsprechung eine genaue Ermittlung dieser sogenannten Straßenfrontlängen. Die neue „Gehwegreinigungsgebührensatzung“ wurde am 24. Juli dieses Jahres im Gemeinderat beschlossen.

Der Betrag hängt mit der Straßenfrontlänge und der Reinigungsklasse zusammen, in die die Straße eingeordnet ist. Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung reinigt je nach Lage unterschiedlich oft.

Das Straßenverzeichnis ist zu finden unter www.heidelberg.de/abfall > Sauberes Heidelberg > Gehwegreinigung.