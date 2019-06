Geißbockversteigerung: Martin I. soll mit Damen zusammenziehen

Deidesheim.Deidesheim. Der 616. Deidesheimer Tributgeißbock Martin I. bleibt in der Pfalz. Am Dienstagabend erhielt Punkt 18 Uhr mit dem letzten Glockenschlag der benachbarten St. Ulrichs-Kirche in Deidesheim der 41-jährige Baggerbetriebsinhaber Benjamin Merk aus Ellerstadt vor 6000 Zuschauern den Zuschlag für den Bock - für 5000 Euro. „Martin wird ein schönes Leben haben,“ versprach der neue Besitzer,

