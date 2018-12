Geld für bessere Hütten-Ausstattung

Kaiserslautern.Der Bezirksverband Pfalz hat Zuschüsse von 21 150 Euro an den Pfälzerwald-Verein (PWV) und die Naturfreunde bewilligt. Mit 12 650 Euro beteiligt er sich an der Neuanschaffung einer Getränketheke bei der Kriegsberghütte des PWV in Göllheim. Die Kriegsberghütte ist inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel, so dass an der kleinen Theke das Gästeaufkommen nicht mehr zu bewältigen ist. 8500 Euro kommen dem Umbau der Toilettenanlagen und des Eingangsbereichs am Naturfreundehaus Finsterbrunnertal bei Trippstadt zugute. Um Besuchern mit Gehbeeinträchtigungen den Einstieg ins Haus zu erleichtern, ist der Einbau eines Treppenlifts geplant. Der Außenbereich wurde bereits in Eigenleistung barrierefrei gestaltet. red/sal

