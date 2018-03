Geldautomat gesprengt

Anzeige

Frankenthal.Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag um 2.35 Uhr den Geldautomaten einer Commerzbank-Filiale in Frankenthal aufgesprengt. Durch die Wucht wurde das Gerät in dem Gebäude in der Westlichen Ringstraße nach Angaben der Polizei von gestern vollständig zerstört. Die Täter flüchteten mit dem Bargeld. Welchen Betrag sie entwendet haben, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/ 9 63 27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. bjz