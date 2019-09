Geldautomat gesprengt

Wie schon im Januar 2018 ist die VR Bank in Limburgerhof betroffen. © Polizei

Limburgerhof.In der Nacht zum Freitag ist ein Geldautomat in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis gesprengt worden. Ob dabei Geld aus dem Automaten entwendet wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich um einen Geldautomaten der VR Bank-Filiale in der Speyer Straße. Dieser wurde Anfang Januar 2018 schon einmal bei einer Sprengung in Mitleidenschaft gezogen. Details konnte die Polizei noch nicht nennen. lrs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.09.2019