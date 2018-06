Geldautomaten in Luft gesprengt

Anzeige

Neuhofen.Unbekannte haben einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank in Neuhofen gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen machten sie in der Nacht zum Donnerstag jedoch keine Beute, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich hatten sie Gas in den Automaten eingeleitet. Dieser geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Anwohner waren durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen worden und hatten die Polizei informiert. Diese konnte die Höhe des Sachschadens vorerst noch nicht beziffern. Bundesweit sollen im Jahr 2015 deutlich mehr als 100 Geldautomaten in die Luft gejagt worden sein. lrs