Geldbörse aus Taxi gestohlen / Verdächtiger festgenommen

Darmstadt.Am Darmstädter Hauptbahnhof wurde in der Nacht zum Montag (12.10.) einem Taxifahrer die Geldbörse aus dem Auto gestohlen. Der 54-jährige Chauffeur stand kurz nach 2 Uhr an seinem Fahrzeug und unterhielt sich mit Kollegen. Ein Fahrradfahrer näherte sich der Beifahrerseite, öffnete die Tür, nahm die Geldbörse an sich und fuhr mit dem Rad davon. Der Taxifahrer nahm geistesgegenwärtig die Verfolgung auf und stellte den Dieb in der Goebelstraße, wo er ihm die Geldbörse wieder wegnahm. Der Radfahrer floh weiter, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder an den Hauptbahnhof zurück. Die hinzugezogenen Polizeistreifen wurden durch den Taxifahrer auf den 27-Jährigen aufmerksam gemacht, den sie daraufhin festnahmen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.10.2020