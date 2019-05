Gemälde mit dem Luftpinsel

Mutterstadt.Profis und Amateure aus dem ganzen Bundesgebiet, Händler und Hersteller aus aller Welt treffen bei der 5. Airbrushmesse des Rhein-Pfalz-Kreises und des Airbrush-Studios „chili-air“ am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, im Palatinum in Mutterstadt (Bohligstraße) zusammen. Als besondere Gäste konnten Javier Soto (New York) und Alina Tarasenko (St. Petersburg) gewonnen werden; Airbrush-Künstler Marcus Eisenhuth komplettiert den Createx-Stand.

Fünf Euro Eintritt

Auch Schnupperkurse (45 Minuten für fünf Euro) werden angeboten. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, die Zweitageskarte sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Infos: dieairbrushmesse.de. mav

