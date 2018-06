Gemeinde will Asylbewerber Unterstützung anbieten

Anzeige

Edingen-Neckarhausen.Die Verbreitung verleumderischer Plakate und Flyer gegen einen Asylbewerber in Edingen-Neckarhausen könnte für den Verursacher schwerwiegende juristische Folgen haben. Wer wissentlich falsche Tatsachen verbreitet, kann dafür bis zu fünf Jahre ins Gefängnis wandern, erklärte ein Polizeisprecher gestern auf Nachfrage. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen überlegt unterdessen, wie sie dem von der Hetz-Kampagne Betroffenen helfen kann.

Wie in unserer gestrigen Ausgabe berichtet, waren in der Gemeinde am Neckar in den vergangenen Tagen Plakate und Flyer aufgetaucht, auf denen ein namentlich genannter und mit Foto abgebildeter Asylbewerber bezichtigt wurde, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. „An den Tatvorwürfen ist nichts dran“, betont die Polizei.

Hinweise auf mögliche weitere Plakate in Mannheim-Käfertal hatten sich bis gestern nicht bestätigt, so der Sprecher des Mannheimer Präsidiums weiter. „Die Kollegen vor Ort sind aber alle sensibilisiert.“ Gleiches gelte für die Streifen des Polizeireviers Ladenburg, das auch für Edingen-Neckarhausen zuständig ist. Zu dem möglichen Verfasser der Hetzschriften oder anderen Personen, die zur Verbreitung beigetragen haben, lagen der Polizei gestern keine Informationen vor.