Genuss auf Pfälzer Art

Weisenheim am Sand.Wer Gaumenfreuden, Musik und Lebensfreude nach Pfälzer Art genießen will, ist bei der Weinkerwe an der richtigen Adresse, die von Freitag bis Montag, 9. bis 12. August, in Weisenheim am Sand gefeiert wird. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 20 Uhr auf dem Kerweplatz am Obertor. Dort erwartet die Besucher „Spass uff de Gass“ für die ganze Familie. Am Samstag, 15 Uhr, startet am Obertor auch eine Weinbergwanderung durch Weisenheimer Gemarkung mit Wein-/Schnapsprobe und Geschichten rund um den Wein- und Obstort. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, Anmeldung erforderlich unter Telefon 06322/667838. mav

