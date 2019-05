Genuss mitten im Rebenmeer

Herzheim am Berg.Zur Kulinarischen Weinwanderung ins Himmelreich lädt die Ortsgemeinde Herxheim am Berg am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, ein. Insgesamt neun Ausschankstellen locken bei dem Gaumen-schmeichelnden, vier Kilometer langen Spaziergang durch das Rebenmeer der Einzellage „Himmelreich“. Nach Eröffnung mit der Herxheimer Weinprinzessin Katharina I., den Hoheiten der Urlaubsregion Freinsheim und Ortsbürgermeister Georg Welker am Samstag, 11 Uhr, im Schlossgarten, startet eine geführte Wanderung in Begleitung der Weinhoheiten mit Weinverkostung an jedem Ausschankstand (Unkostenbeitrag: 15 Euro inklusive Weinglas). Eine weitere geführte Wanderung beginnt dort am Sonntag, 11 Uhr. mav

