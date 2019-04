Genussvoller Rundgang

Kallstadt.Mit einem attraktiven kulinarischen, musikalischen und unterhaltsamen Programm lockt das Fest der 100 Weine von Freitag bis Montag, 26, bis 29. April, nach Kallstadt. Die traditionsreiche Veranstaltung ist seit mehr als 50 Jahren fester Bestandteil des Pfälzer Weinjahres. Die namensgebende „Probe der 100 Weine“ bildet das Herzstück des Festes: Sie findet am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr statt. Die Kallstadter Winzer und die Winzergenossenschaft laden dann bei einem kulinarischen Rundgang durch die teilnehmenden Weingüter sowie am Stand der Winzergenossenschaft zur Verkostung der besten Weine des Ortes ein. Die Eröffnung mit Weinprinzessin Katrin I. und Vertretern der (ab 18 Uhr geöffneten) Ausschanksstellen erfolgt am Freitag um 19 Uhr auf dem Platz der 100 Weine. Ab 20 Uhr spielt dort die Classic-Rock-Band 7ty Proof.

Am Samstag und Sonntag beginnen geführte Wanderungen durch die Kallstadter Weinlagen jeweils um 10.30 Uhr. Am Montag startet um 11 Uhr ein fachkundiger Spaziergang am Weingut Christ (Weinstraße 125). Die Ausschankstellen öffnen am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr und am Montag um 17 Uhr. Samstags (13 Uhr) musiziert die Gruppe The Wonderfrolleins, montags (11 Uhr) die Band Winestoned.

Am Sonntag präsentieren ab 13 Uhr Kallstadter Künstler und Handwerker „Schönes, Selbstgemachtes und Pfalztypisches“ auf der ersten Weinstraßen-Flaniermeile. Von 13 bis 18 Uhr bietet das Spielmobil der AWO Rhein ein betreutes Kinderprogramm, um 14 Uhr steht der Fassanstich der Landjugend „Brulljesmacher“ auf dem Programm. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019