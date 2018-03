Georges Sam hilft Menschen seiner Heimat

Anzeige

Rhein-Neckar.Dort helfen, wo die Not am größten ist – das ist der Ansatz von Georges Sam (51) und seinem Verein Burkina-Aktiv mit Sitz in Mannheim. Der promovierte Soziologe Georges Sam ist selbst in Burkina Faso geboren und unterstützt nun die Menschen in seinem Heimatdorf 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Ouagadougou. Sam lebt seit mehr als 25 Jahren in Deutschland. Als er 1992 nach Europa kam, hatte er in seiner Heimat gerade das Studium der Humanwissenschaften und der Soziologie abgeschlossen und plante seine Promotion in Frankreich. „Doch dort hat es mir nicht gefallen.“ Es zog ihn weiter nach Deutschland.

Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete Sam zunächst für die amerikanischen Streitkräfte, absolvierte dann eine Ausbildung zum Medizinischen Assistenten für Funktionsdiagnostik. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Uniklinikum in Mannheim und kam nach Stationen in Bad Hersfeld und Stuttgart zurück in die Region, wo er in Heidelberg im klinischen Fach Neurologie promovierte. Mittlerweile ist er an der Klinischen Neurophysiologie der Kopfklinik beschäftigt. Doch obwohl er seit 2000 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und hier auch beruflich seinen Platz gefunden hat, kann er die Menschen in seiner Heimat nicht vergessen. Die Situation in dem kleinen 2500-Seelen-Dorf auf dem Land beschreibt er als schwierig: Seit einigen Jahren hat es nicht mehr ausreichend geregnet, die Brunnen versiegen. Das trifft vor allem die, die vom Ackerbau leben und abhängig von Klima und Witterung sind.

Trockenheit und Ernteausfall

„Die Erträge aus den Feldern reichen nicht zum Leben und die Menschen haben keine Reserven.“ Doch Alternativen gibt es kaum. „Die Natur bietet den Menschen dort nicht viele Möglichkeiten.“ Bei seinen Besuchen in der Heimat hat er immer wieder versucht, in Einzelfällen zu helfen.