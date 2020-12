Gericht hebt Verhandlungstermin im Streit um NS-Kunst auf

Frankenthal.In einem Streit um 2015 in Rheinland-Pfalz entdeckte NS-Kunst hat das Landgericht Frankenthal den für diesen Donnerstag (17.12.) geplanten Verhandlungstermin aufgehoben. Beide Seiten hätten beantragt, das Verfahren vorerst ruhen zu lassen, teilte die Justiz in der pfälzischen Stadt am Montag mit. Sie wollten die Sach- und Rechtslage nun außerhalb einer Verhandlung erörtern.

Die Bundesrepublik Deutschland verlangt von einem Unternehmer aus Bad Dürkheim die Herausgabe von zwei Bronze-Pferden und mehrerer Bronzeskulpturen. Die Bundesrepublik geht demnach davon aus, dass die Objekte bei der Wiedervereinigung Bundeseigentum geworden seien. Hingegen beruft sich der Unternehmer darauf, die Skulpturen noch vor der Wiedervereinigung zulässigerweise erworben zu haben. Er geht zudem dem Gericht zufolge von einer Verjährung der Forderungen aus.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020