Gericht hört 17 Zeugen

Darmstadt/Mörlenbach.Im Prozess um die beiden toten Kinder aus dem Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach, die von ihren Eltern umgebracht worden sein sollen, wurden am zweiten Verhandlungstag am Landgericht Darmstadt 17 Zeugen vom Vorsitzenden Richter Volker Wagner vernommen. Die beiden Angeklagten, der 59-jährige Werner H. und seine 46-jährige Ehefrau Christiane H., äußerten sich nicht.

Nach den Ausführungen des psychologischen Gutachters am ersten Prozesstag kann dem Angeklagten eine starke Ich-Bezogenheit bis hin zur Egomanie attestiert werden, was dieser auch so bestätigte. Seine Frau vermittelte bis dahin eher das Bild der Mitläuferin. Das änderte sich jedoch am Montag, als bekannt wurde, dass auch sie „sehr selbstbewusst“ und eine Frau sei, die „weiß, wo es lang geht“, wie es eine Zeugin beschrieben hatte.

Leben in einer Blase

Nach den Schilderungen verschiedener Zeugen lebte das Ehepaar „wie in einer Blase“ und „losgelöst von der Realität“. Als Anlass für die Familientragödie gilt die für den Tattag, den 31. August 2018, anberaumte Zwangsräumung des Hauses der Familie. Laut Aussage einer Psychologin aus der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt sei es nach Angaben des Angeklagten klar gewesen, dass die Familie im Falle einer Zwangsräumung das Haus nicht lebend verlassen würde. Das Materielle habe bei den Schilderungen im Vordergrund gestanden, so wie es auch andere Zeugen immer wieder berichteten. Beide Angeklagte hätten sich stark über das Materielle definiert.

Der Prozess wird am 2. April um 9 Uhr am Landgericht Darmstadt fortgesetzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019