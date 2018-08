Gericht kündigt Urteil in Kandel-Mordprozess für 3. September an

Landau.Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel soll am 3. September das Urteil gesprochen werden. Die Beweisaufnahme sei am Montag abgeschlossen worden, sagte eine Justizsprecherin am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung vor dem Landgericht in Landau. Die Plädoyers von Anklage, Nebenklage und Verteidigung sollen an diesem Mittwoch (29.8.) gehalten werden.

Der Prozess wird nach Jugendstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Beschuldigte zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht bei der Tat von Mord aus und wirft Abdul D. vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein.

Am Montag hörte das Landgericht eine Sachverständige aus dem Bereich der Psychiatrie. Sie sollte dem Vernehmen nach über das Verhalten von Abdul D. unmittelbar vor und nach der Tat Auskunft geben. Der Anwalt des Angeklagten bezeichnete die Atmosphäre am elften Verhandlungstag als sachlich. Die Vernehmung weiterer, bisher nicht vorgesehener Zeugen oder die Klärung neuer Sachverhalte sei aus seiner Sicht nicht notwendig, meinte Verteidiger Maximilian Endler.