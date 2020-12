Gericht untersagt Bordell-Trick

Speyer.Erst war es ein Ort, wo Prostituierte ihre Dienste anboten und dann sollte es plötzlich nur noch eine Zimmervermietung sein? Das hat die Stadt Speyer nicht geglaubt und den Betreibern die Nutzung der Räume untersagt. Zumal diese ihr Geschäftsmodell erst änderten, als im November die 13. Corona-Verordnung den Bordellbetrieb erneut verbot. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hatte nun zu entscheiden, ob die Untersagung rechtens war. Die Betreiber der „Zimmervermietung“ hatten gegen die Maßnahme der Stadt geklagt. Man wisse schlicht nicht, was in den Zimmern passiere, begründete der Kläger.

Angeblich „Schweden-Hostel“

Die 5. Kammer des Gerichts hat den Eilantrag unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass auch das bloße Bereitstellen einer räumlichen Infrastruktur für sexuelle Dienstleistungen unter den Oberbegriff „Prostitutionsgewerbe“ falle. So sehe es die geltende Coronaverordnung vor.

Hiervon ausgehend, könnten keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die Räume in Speyer, die stundenweise an Dritte vermietet würden, als Betriebsstätte zur Erbringung sexueller Dienstleistungen genutzt würden. Daran ändere die formale Schließung des Bordells zugunsten einer angeblichen privaten Zimmervermietung unter dem Namen „Schweden-Hostel“ für den nicht touristischen Reiseverkehr nichts.

Nachdem die Stadt Speyer in dem Anwesen Kontrollen durchgeführt hatte, untersagte sie den Antragstellern Ende November den Betrieb. Gegen den Beschluss ist Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zulässig.

