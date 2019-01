Gericht weist Miller-Klage zurück

Weinheim/Karlsruhe.Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat die Klage von Dauerkandidatin Fridi Miller gegen die Gültigkeit der Weinheimer Oberbürgermeisterwahl als unzulässig und in der Sache unbegründet zurückgewiesen. Laut einer Mitteilung des Gerichts von gestern, begründet die 12. Kammer des Verwaltungsgerichts die Entscheidung mit der Prozessunfähigkeit der Klägerin.

Die 49-jährige Sindelfingerin, die bei der Weinheimer OB-Wahl im Juni 2018 nur 0,23 Prozent der Stimmen erhalten hatte, hat allerdings in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, dass sie in einem solchen Fall einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof stellen will.

Wahlsieger Manuel Just, derzeit noch Bürgermeister von Hirschberg, muss also voraussichtlich weiter auf seinen Amtsantritt in Weinheim warten. pro/sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019