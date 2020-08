Germersheim liest wenig

Germersheim/Frankfurt.Nach einer Berechnung des Markforschungsunternehmens Nexiga haben Buchkäufer im pfälzischen Germersheim republikweit im vergangenen Jahr mit am wenigsten Geld für Lesestoff ausgegeben – nämlich 88 Euro pro Kopf. Damit rangiert die Stadt nur knapp vor der hessischen Universitätsstadt Gießen und dem ostdeutschen Zittau, wo Buchkäufer lediglich 87 Euro für ihre „Schmöker“ investierten. Am meisten Geld haben Menschen aus Bad Soden im Taunus für Bücher bezahlt – 167 Euro pro Kopf. Das Rhein-Main-Gebiet hat damit laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt seine Spitzenposition im bundesweiten Vergleich behauptet. Weiterhin sichtbar sei ein Ost-West-Gefälle. Auch das Geschlecht spiele eine Rolle. Frauen lesen demnach tendenziell mehr als Männer. sal

