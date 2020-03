Geschichte wird einen Tag lang lebendig

Lorsch.Zum diesjährigen Saisonstart öffnet das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch seine Tore am Sonntag, 15. März, zu einem großen Thementag. Von 11 bis 17 Uhr vermitteln die Mitarbeiter der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten den Besuchern hierbei, was „Herr(in) sein im Frühmittelalter“ um das Jahr 800 bedeutete.

Unter anderem lassen sich Schmiede und sogenannte Archäotechniker bei der Herstellung von Waffen aus dieser Epoche beobachten, es gibt Informationen zur Jagd und Mitmachaktion wie Münzenschlagen, Bogenschießen, Knochenschnitzen oder Zinngießen. Ein Höhepunkt des Thementages ist die Einführung des „Lauresham-Denars“ im Sinne einer „Lokalwährung“. Der Eintritt zu dem experimentalarchäologischen Freilichtlabor auf dem Areal des Kloster Lorsch (Im Klosterfeld 6-10) ist Tag frei.

