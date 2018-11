Gestank löst Einsatz aus

Hettenleidelheim.Der Einsatz von Urin gegen Unkraut hat im Landkreis Bad Dürkheim die Polizei beschäftigt. Anwohner in Hettenleidelheim hätten am Sonntag gemeldet, dass es sehr intensiv nach Urin rieche, sagte gestern ein Sprecher der Polizei. Vor Ort habe man zwei ältere Damen als Verursacher des Gestanks ausgemacht. „Diese gaben an, den Urin gesammelt zu haben um damit das Unkraut vor ihrem Wohnanwesen zu bekämpfen“, erklärte der Sprecher.

Die Polizei habe die Damen aufgefordert, dies zu unterlassen und eine geruchsfreundlichere Alternative zu benutzen. „Zwar zeigte sich die 85-jährige Verursacherin einsichtig, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die in der Nähe befindliche Pizzeria doch ebenfalls nach frisch gebackener Pizza „stinken“ würde“, heißt es im Polizeibericht. lrs

