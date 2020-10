Gestohlener weißer Mercedes in Polen aufgetaucht

Lorsch.Der vergangene Woche als gestohlen gemeldete weiße Mercedes aus Lorsch ist in Polen sichergestellt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Diebe bereits mehr als 1000 Kilometer mit dem Auto gefahren, bevor sie am Donnerstagabend in Polen kontrolliert wurden. Es wurde ein 43 Jahre alter Mann festgenommen.

Bewohner eines Hauses in Lorsch waren zwischen dem 4. und 8. Oktober im Urlaub gewesen und haben bei ihrer Rückkehr nicht nur einen Einbruch in ihr Haus, sondern auch das Fehlen ihres davor geparkten Autos feststellen müssen.

Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020