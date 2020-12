Bad Dürkheim.Ein via Haftbefehl gesuchter 33-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in in Bad Dürkheim erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann ohne Führerschein unterwegs. Zudem wurde er positiv auf Kokain getestet.

Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen und einem Richter vorgeführt.

