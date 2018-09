Gewalttaten ein Akt der Rache?

Heidelberg/Walldorf.Auch wenn die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn im Tonfall freundlich und verbindlich bleibt, lässt sie es an deutlichen Worten nicht mangeln: „Das sind Dinge, die man sonst Terroristen vorwirft. Diese Straftatbestände haben wir hier vor der Jugendkammer noch nicht gehabt“, verdeutlicht sie. In insgesamt vier Prozessen müssen sich 17 überwiegend jugendliche Angeklagte unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung, Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall, Verstoß gegen das Waffengesetz und einiger anderer Delikte verantworten. Gestern war Auftakt der Prozessserie vor dem Heidelberger Landgericht.

Reihenweise sind laut Darstellung der Staatsanwaltschaft die Brandsätze in der Halloween-Nacht in Walldorf geflogen. Die selbstgebauten sogenannten Molotow-Cocktails explodierten im Bereich der Schillerschule auf dem Parkplatz, an der holzvertäfelten Sporthalle und am Polizeiposten von Walldorf, der im Rathaus der Stadt untergebracht ist. Es ist wohl nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass kein Gebäude in Flammen aufgegangen ist. Immerhin war das Polizeirevier in der Tatnacht mit mehreren Beamten besetzt. Eine Beteiligung an dem Gewaltausbruch geben die zwei 16 Jahre alten und der 20-jährige Angeklagte zu, wenngleich sie ihren Anteil relativieren.

Der Grund für die Übergriffe: Die Jugendlichen hatten Rache üben wollen. „Viele waren auf die Polizei sauer wegen der Ausweiskontrollen. Sie haben jeden angehalten, solche Sachen halt“, sagt Ilhan G. Weil es in der Walldorfer Jugendszene diverse Drogendelikte gab, hatte die Polizei den Kontrolldruck erhöht.

Scharfe Worte des Staatsanwalts

Verabredet worden war die Racheaktion etwa eine Woche zuvor über die sozialen Netzwerke. „Wir haben das aber nicht ernst genommen“, sagt G.. Wer die Aktion letztlich geplant hat, bleibt am ersten Verhandlungstag offen, auch wenn Oberstaatsanwalt Florian Pistor den Angeklagten G. mit scharfen Worten zur Ehrlichkeit ermahnt: „Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie die Taten hier verharmlosen.“ Es habe ja keiner damit gerechnet, dass jemand mit Benzin kommt, sagt der 16-Jährige. Plötzlich habe das Zeug auf dem Parkplatz gestanden. Mit leeren Glasflaschen habe sich dann jeder seine Molotow-Cocktails selbst gebaut. Zuerst seien die Brandsätze aufs Pflaster des Parkplatzes und irgendwann auch gegen die Schillerschule und die holzvertäfelte Wand der Sporthalle geflogen. „Was haben Sie sich denn dabei gedacht?“, will die Richterin wissen. „In dem Moment hab’ ich an gar nichts gedacht“, sagt G. kleinlaut. Einen Brandsatz warf er auf einen Container, in dem die Stromspeicher einer Solaranlage untergebracht sind.

Dann zogen die Jugendlichen weiter vors Rathaus, wo der Polizeiposten untergebracht ist. Unterwegs bewarfen sie einen vorbeifahrenden Streifenwagen, ohne ihn allerdings zu treffen. Die Fenster der Polizeiwache seien erleuchtet gewesen. Den Angeklagten müsse damit klar gewesen sein, dass sich Menschen im Gebäude aufhalten, so Richterin Kuhn. Trotzdem feuerten zwei Jugendliche, die sich in einem anderen Verfahren verantworten müssen, zwei Molotow-Cocktails gegen zwei Fenster und die Eingangstür. Offen bleibt, wer geworfen hat. Aussagen von Kumpels, wonach auch G. zu den Werfern gehörte, streitet dieser entschieden ab.

„Es war nie geplant, dass wir auf Polizisten werfen“, wiegelt auch Mert C. ab. Er war mit vier Freunden zur Tankstelle gefahren, um Kanister und Benzin zu besorgen. Man habe nur vorgehabt, auf dem Parkplatz auszuprobieren, wie Molotow-Cocktails explodieren. Er habe im Übrigen nur einen Brandsatz auf den Boden geworfen, behauptet C.. Beim Angriff auf den Polizeiposten sei er schon nicht mehr dabei gewesen, weil er sich zu einer Party nach Sandhausen verabschiedet habe.

Gar keinen Molotow-Cocktail geworfen haben will der dritte Angeklagte Lucas O.. Er sei mit ein paar Kumpels nur zufällig vorbeigekommen und schon betrunken gewesen. Er habe auch nicht mitbekommen, dass an diesem Abend die Polizei aufgemischt werden sollte, sagt O.

Drei Tage hat das Gericht angesetzt. 14 Zeugen sollen Licht ins Dunkel der Walldorfer Halloween-Nacht bringen. Kommenden Donnerstag beginnt der Prozess gegen fünf weitere junge Leute . Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft 17 Beteiligte angeklagt. Der dritte Prozess ist noch nicht terminiert. Und ein viertes Verfahren wird schließlich vor dem Jugendgericht in Wiesloch verhandelt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018