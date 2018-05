Anzeige

Worms.Manchmal wiederholt sich Geschichte. Als Kaiser Heinrich II. im Jahr 1018 während eines Heereszuges nach Burgund in Worms vorbei kam, war die Kathedrale fast fertig. Aber eben nur fast. Die Bauarbeiter räumten den Schutt weg und fegten, damit der Kaiser durch die Weihe des Hauses den Segen Gottes erbitten konnte. Fast auf den Tag genau 1000 Jahre später ein ähnliches Bild: In dem neuen Haus am Dom sieht es noch sehr nach Baustelle aus. Weil aber der Veranstaltungsreigen zum 1000. Geburtstag des Domes beginnt, wird das Haus geweiht.

„Zum Beginn der Festwochen wollten und konnten wir nicht mehr warten“, sagte Dompropst Tobias Schäfer gestern Abend während der Segnungszeremonie für das Haus. Es sei zwar kein Dom, sondern nur das Gemeindehaus, das geweiht werde. Und es sei auch kein Kaiser zugegen, sondern nur der Oberbürgermeister der Stadt Worms, flachst Schäfer. Doch die Baustelle sei die verbindende Parallele zu damals.

In seine Worte schließt der Propst ausdrücklich die Gegner des Hauses ein. Schließlich ist der markante Bau, sechs Meter von der Nikolauskapelle entfernt gelegen und mit einem hohen, spitzen Dach ausgestattet, das umstrittenste Gebäude seit Jahrzehnten in Worms. Eine Bürgerinitiative sammelte 17 000 Unterschriften, strengte Gerichtsverfahren und – vergeblich – einen Bürgerentscheid an. Verhindern konnte sie den Bau nicht. Ein Dutzend Bürger protestierte nun am Rande der Veranstaltung still mit Bannern. „Haus am Dom = Dom-Missachtung“ steht da zu lesen. „17 000 Unterschriften – der Oberbürgermeister ist nur mit 12 000 Stimmen gewählt worden“, formuliert ein Demonstrant verbittert. Drinnen bemüht sich der Dompropst um Ausgleich: „Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Haus auch diejenigen überzeugt, die so vehement dagegen waren und sind. Unsere Hand bleibt zur Versöhnung ausgestreckt.“