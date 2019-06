Gewitter über der Region: Dachstuhl brennt nach Blitzeinschlag

Rhein-Neckar. Ein Gewitter hat in der Nacht auf Donnerstag in der Region zu umgestürzten Bäumen, gesperrten Straßen und einem Brand geführt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen 01.00 Uhr und 02.15 Uhr in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zu dem vorhergesagten Unwetter mit heftigen Gewittern, Sturmböen und Starkregen.

In ein Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Ladenburg schlug ein Blitz ein. Dadurch fing der Dachstuhl unmittelbar Feuer. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort. Dennoch brannte der Dachstuhl völlig aus. Das Feuer richtete auch in der Dachgeschosswohnung starke Schäden an. Das gesamte Haus ist unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Die Breslauer Straße musste während des Einsatzes für etwa 2 Stunden gesperrt werden.

Auf der A6 kurz vor der Raststelle Hockenheim auf die A6 in Fahrtrichtung Walldorfer Kreuz/Heilbronn stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die rechte Fahrspur war zeitweise blockiert. Größere Schäden seien dabei nicht entstanden.

Auch der Rest der Regionblieb weitestgehend von Schäden verschohnt. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, mussten die Einsatzkräfte in der Nacht in Mannheim lediglich einmal ausrücken, weil ein Baum umgestürzt war. Am Morgen befreiten die Feuerwehrleute Fahrradwege und Straßen von Ästen und einen weiteren umgestürzten Baum.

Auch über Südhessen entlud sich das Gewitter in der Stunde nach Mitternacht. Im Landkreis Bergstraße musste die Landesstraße 3409 zwischen Zotzenbach und Kreidach wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt werden, die Feuerwehr räumte die Fahrbahn. In der Wormser Straße in Pfungstadt beschädigten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste insgesamt vier geparkte Fahrzeuge.