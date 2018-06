Gewitter ziehen über die Region

Anzeige

Worms: Auch den Organisatoren des Rheinland-Pfalz-Tages in Worms hat das Gewitter Zusatzarbeit beschert. Im Sturm seien ein paar Zelte weggeflogen oder eingestürzt, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zudem habe der heftige Regen Spuren hinterlassen. Betroffen war der Festplatz, wo an manchen Stellen das Wasser nicht habe versickern können. Auch eine Parkgarage am Veranstaltungszentrum „Das Wormser“ und eine Park & Ride-Fläche waren in Mitleidenschaft gezogen. Zudem lief laut Polizei ein Tunnel im Stadtgebiet voll, der gesperrt werden musste und auf der Bundesstraße 9 fiel ein Baum auf einen Lkw. Größere Sachschäden oder Verletzte habe es aber nicht gegeben.

Vorder- und Südpfalz: Über Landau und Neustadt hat das Unwetter nach Polizeiangaben besonders heftig gewütet. Die Rettungskräfte rückten zu Hunderten von Einsätzen aus. Die Neustadter Feuerwehr musste ein Fahrzeug aus den Wassermassen in der Unterführung der Spitalbachstraße herausziehen. In einem Wohngebäude am Neustadter Strohmarkt drang laut Feuerwehr wegen einer verschmutzten Dachrinne Wasser ein. Dadurch wurde die Küchendecke aufgeweicht und fiel zu Boden. In Annweiler am Trifels zog die Feuerwehr ein Auto aus den Wassermassen zudem fiel in weiten Teilen des Ortes der Strom aus. Das sorgte für eine Sperrung des Staufertunnels an der B 10, da sich das Notsystem aktivierte und die Ampeln auf Rot schaltete.

Bad Bergzabern: Wegen der vielen Notrufe brachen zeitweise die Leitungen zur Leitstelle zusammen. Im südpfälzischen Birkenhördt befreite die Feuerwehr einen älteren und kranken Mann aus einem überfluteten Keller. Außerdem hat das Unwetter schwere Schäden an den Rebflächen im Süden des Pfälzerwaldes verursacht. Zum Teil beklagen die Winzer Totalschäden. Landwirtschaftsminister Volker Wissing besuchte gestern Abend das Weingut Beck in Oberotterbach südlich von Bad Bergzabern. Vor allem das Gebiet bis zur französischen Grenze ist von den Hagelschauern getroffen worden. Bei Oberotterbach könnten nach ersten Schätzungen rund 500 Hektar Rebfläche zu mehr als 70 Prozent geschädigt sein.

Südhessen: In Viernheim beschädigte ein umherfliegender Schirm zwei Autos und in Lampertheim stand eine Wohnung unter Wasser. Laut Polizei kam Südhessen insgesamt glimpflich davon. (mit dpa)

