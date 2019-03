Giftköder in Brühl ausgelegt

Brühl.Mit dem Düngemittel Blaukorn gefüllte Hackfleischfrikadellen hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen an der Fußgängerunterführung der Mannheimer Landstraße in Brühl ausgelegt. Eine Spaziergängerin bemerkte dies erst nachdem ihr Hund einen der Giftköder geschluckt hatte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Hund daraufhin sofort durch einen Tierarzt behandelt und sei wieder wohlauf. Polizei, Ordnungsamt und Bauhof waren im Einsatz und suchten das Gelände nach weiteren Giftködern ab. Die aufgefundenen Köder wurden sichergestellt und im Anschluss entsorgt.

Die Polizei bittet Hundebesitzer im genannten Bereich wachsam zu sein und darauf zu achten, dass Ihr Hund nicht unkontrolliert Nahrung aufnimmt. Bei Verhaltensauffälligkeiten des Hundes oder bei Auftreten von Vergiftungserscheinungen sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet oder weitere Köder aufgefunden haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0621/833970 oder 06202/71282 bei der Polizei zu melden.

In Brühl wurde bereits im Oktober 2018 auf dem Rheinweg ein Stück Bratwurst, das mit blauen Giftkörnern präpariert war, gefunden. Der Hund blieb damals unverletzt. In den vergangenen Monaten wurden in mehreren Städten und Gemeinden der Region immer wieder gefährliche Köder für Hunde oder andere Tiere gefunden. Erst vor einer Woche hatten Hundebesitzer in Neustadt an der Weinstraße ein Stück Fleischwurst gefunden, das mit einer Rasierklinge versehen war.