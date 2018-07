Gin und Whisky voll im Trend

Anzeige

Landau.Trotz Trockenheit und Hagelschäden: Die Brenner in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr Brände, Destillate und Liköre von höchster Qualität produziert. Bei der Edelbrandprämierung für Rheinhessen und der Pfalz in Landau zeichnete der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Norbert Schindler die besten Erzeuger aus. In Rheinland-Pfalz nahmen 93 Erzeuger mit 696 Produkten teil – 2016 waren es 82 Betriebe mit 646 Kreszensen.

Von den Brennern aus Rheinhessen und der Pfalz erhielten insgesamt 126 Betriebe eine Kammerpreismünze in Gold, 188 in Silber und 84 in Bronze. Der Wettbewerb bietet den Brennern die Möglichkeit, ihre Qualität in einem objektiven Wettbewerb bewerten zu lassen. Schindler: „Die Edelbrandprämierung ist ein Instrument, mit dem Qualität verkaufsfördernd kommuniziert werden kann.“ Neben Klassikern wie Himbeergeist, Trester- oder Mirabellenbrand sind Produkte wie Orangengeist, Gin und Whisky sowie Südfrüchte im Kommen. Schindler: „Man sieht, dass die Brenner Mut zum Experimentieren haben, die traditionellen Erzeugnisse dabei aber nicht vergessen.“

Ehrenpreise erhielten unter anderem Thomas Scherner (Weisenheim am Sand), Thomas Sippel (Weisenheim am Berg), Klaus & Karsten Sperling (Edesheim) und Horst Silbernagel (Landau). Sonderpreise erhielten für Mirabellenwasser Karl Kuhn (Heuchelheim-Klingen) und für Tresterbrand: Thomas Sippel (Weisenheim am Berg). rs