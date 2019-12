Glööcklers Café Pompöös Ziel von Einbrechern

Bad Dürkheim.Bisher nicht bekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag versucht, in das Bad Dürkheimer Café einzusteigen, für das der bekannte Modedesigner Harald Glööckler mit seinem Markennamen Pompöös steht. Nach Angaben der Polizei haben Kriminelle versucht, zunächst die Eingangs- und dann die Terrassentür in der Salinenstraße aufzuhebeln. Bei beiden Versuchen scheiterten sie. Den Namen des Cafés nannte die Polizei zunächst nicht. Auf Anfrage bestätigte ein leitender Beamter jedoch, dass es sich um den Betrieb handele, den die Brüder Bernd und Jochen Frey seit der Eröffnung im August führen. Wie groß der Schaden ist, der bei dem Einbruchsversuch entstanden ist, ist noch unklar.

Sicher ist indessen, dass es bereits in der Nacht zum Montag, 9. Dezember, einen Diebstahl aus einem Kühlanhänger, der zu Glööcklers Café gehört, gab. Zwei Kuchen im Wert von rund 70 Euro gelten seither als vermisst. Inwieweit ein Zusammenhang mit den beiden Vorkommnissen vom Wochenende besteht, steht laut Polizei noch nicht nicht fest.

