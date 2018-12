Gönnheim: Komplette Gemeinde wird am Samstag evakuiert

Gönnheim.Wegen der am vergangenen Samstag gefundenen Bombe in Gönnheim wird die Gemeinde aufgrund der Entschärfung am Samstag, 15. Dezember, ab 8 Uhr komplett evakuiert werden. Darüber informierte die Gemeinde. Bis 10 Uhr sollen alle Menschen aus dem Evakuierungsradius ihre Gebäude und den Ort verlassen haben.

Vor dem Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen sollen die Türen verschlossen werden, Fenster- und Rolläden sollten ebenfalls geschlossen werden, außerdem sind Gas- und Elektrogeräte abzuschalten. Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind, sollen diese mitführen. Als Auffangstelle für Personen, die Privat keine Möglichkeit haben, irgendwo unterzukommen, wird die Schwabenbachhalle in Friedensheim dienen.

Entschärfung ab 12 Uhr

Im Zeitraum der Evakuierung und der Entschärfung wird die Polizei zur Sicherheit Streife fahren und ab 10 Uhr gemeinsam mit dem Ordnungsdienst und der Feuerwehr die Gebäude kontrollieren. Personen, die sich nach 10 Uhr im Evakuierungsbereich aufhalten, werden aus dem Gebiet verwiesen. Für den Verkehr wird der Ort komplett gesperrt sein. Dieser wird umgeleitet. Die Haltestelle „Gönnheim“ der RHB wird ab 8 Uhr ebenfalls nicht bedient. Um 12 Uhr wird der Kampfmittelräumdienst mit der kontrollierten Entschärfung der nicht detonierten Bombe aus dem 2. Weltkrieg beginnen und sie danach bergen.

Hilfsbedürftige Personen sollen sich bitte dringend unter der Telefonnummer 06322 / 9580-600 oder 9580-601 melden, um einen Transport zu organisieren. Für weitere Rückfragen, insbesondere auch hinsichtlich der eventuellen Wiederfreigabe des gesperrten Bereichs nach der erfolgreichen Entschärfung, steht Ihnen die Verbandsgemeindeverwaltung unter der oben angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.vg-wachenheim.de.