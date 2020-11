Gondeln statt Verkehrschaos

Neustadt.Wie so vieles in der Pfalz hat auch die Idee einer Seilbahn zum Hambacher Schloss mit einem Glas Wein angefangen: „Der Verkehr hinauf zum Schloss stört uns schon seit Jahren. Als 2018 der Vorschlag eines Shuttle-Service mit selbstfahrenden Elektrobussen auf den Tisch kam, um das Verkehrschaos in Hambach zu entschärfen, waren wir Anwohner nicht so begeistert wie alle anderen. Wenn ein Kleinbus sechs bis acht Leute transportieren kann, kreiert man damit nur neue Verkehrsströme auf den schmalen Straßen“, sagt Jan Burgers von der Bürgerinitiative Seilbahn-Hambach.

„Weil wir aber nicht einfach protestieren, sondern eine Alternative auf den Tisch legen wollten, ist etwa beim dritten Glas Wein die Idee mit der Seilbahn entstanden.“ Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass eine Seilbahn technisch umsetzbar und finanzierbar wäre.

Wie weit ist die Idee gediehen?

Der Stadtrat in Neustadt unterstützt die Idee einer privaten Seilbahnerschließung zum Hambacher Schloss. Aufgrund der mutmaßlich sehr langen Planungs- und Genehmigungsphase eines solchen Projekts beschließt der Stadtrat auf Empfehlung von Planungsbüros und Verwaltung, dass kurzfristig eine Shuttle-Lösung mit Elektro-Bussen, die 30 bis 40 Sitzplätze haben, ausgearbeitet werden soll. Die Routenführung mit Bürgerbeteiligung ist Gegenstand der weiteren Planung. Das Entwicklungskonzept wird dem Stadtrat 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Was passiert mit dem privaten Autoverkehr aufs Schloss?

Derzeit machen sich jährlich geschätzt 250 000 Gäste auf den Weg zur Wiege der Demokratie. Die Experten vom Ingenieurbüro Spiekermann – dieses hat die Machbarkeitsstudie erstellt – rechnen damit, dass die 300 000-Besucher-Marke bald erreicht wird. Um den Individualverkehr zu reduzieren, soll der Weg zum Ausflugsziel für den Autoverkehr gesperrt werden. An Hochsaison-Tagen rollen nach Angaben der Planer bis zu 1000 Autos hinauf aufs Schloss. Die Zahl der Parkplätze kann da nicht mithalten, deshalb parken viele Besucher in Hambach. Zudem schicken viele Navis und Google Maps die Abreisenden über die schmale Freiheitsstraße, was laut Jan Burgers nur dann eine Minute schneller geht, „wenn man niemandem begegnet“. Ein Schild der Stadtverwaltung weise zwar den Weg zur A 65 über den Triftbrunnenweg, „doch viele biegen trotzdem in die Freiheitsstraße ab. Wenn sich da zwei große Autos begegnen, kann es schon spannend werden.“

Was würde eine Seilbahn kosten?

Das Planungsbüro geht davon aus, dass sich Bau- und Planungskosten auf etwa 20 Millionen Euro summieren würden. Der Betrieb der fertigen Anlage schlägt mit knapp einer Million Euro pro Jahr zu Buche. Der kalkulierte Ticketpreis liegt bei drei Euro pro Fahrt.

Wo sollen die Besucher ihre Autos abstellen?

Nördlich des Schwimmbads, an der Dammstraße, gibt es einen befestigten Wohnmobilparkplatz mit einer Kapazität von etwa 100 Autos. Hier sollen ein Parkhaus mit etwa 300 Stellplätzen sowie die Talstation gebaut werden. Die Bergstation könnte nördlich der im Bau befindlichen Bushaltestelle auf dem Schlossplateau entstehen.

Gibt es schon eine Trasse für die Seilbahn?

Die Bürgerinitiative hat eine Strecke vorgeschlagen, die auf einer Länge von 1,2 Kilometern diagonal zum Hambacher Schloss hinaufführen würde. Wie Sprecher Jan Burgers berichtet, sind die Überflugrechte der Gondeln noch nicht geklärt. „Wir wissen derzeit nicht, wem die Grundstücke gehören, über die die Kabinen schweben sollen. Wenn die Stadt uns diese Angaben mitteilt, werden wir die Leute ansprechen, Informationen sammeln und das Ergebnis transparent machen. Die weitere Seilbahn-Planung macht nur Sinn, wenn die Eigentümer auch ein Interesse daran haben“, betont Burgers. Doch wie es auch kommt: „Wir haben das Ziel, den Verkehr zu reduzieren auch mit dem Shuttlebus-Übergangskonzept erreicht. Für den Tourismus wäre natürlich die Seilbahn attraktiver.“

