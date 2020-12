Gottesdienst für trauernde Eltern

Viernheim.Für alle, die um ein Kind trauern, wird am Sonntag, 13. Dezember, um 10 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Friedenskirche Viernheim veranstaltet. Die Kirche ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Es liegt ein Gedenkbuch aus. Die Veranstalter bitten darum, beim Ankommen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung an die E-Mail-Adresse irene.dannemann@ekhn.de gebeten.

