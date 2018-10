Gottesdienst und Festamt statt rauschende Kerwe

St. Martin.Weg vom Rummel – zurück zu den Ursprüngen: Die Gemeinde St. Martin an der Deutschen Weinstraße will ihren Orts- und Schutzpatron St. Martin am „Martinstag“ – dem Tag seines Begräbnisses am 11. November 397 im französischen Tours – wie einst in kirchlicher Ruhe und mit menschlicher Würde ehren. Die Ratsherren der Gemeinde verlegten deshalb ihr traditionelles „Martinus-Weinfest“ terminlich weg vom 11. November und feiern es von diesem Jahr an erstmals bereits vom 2. bis 4. November.

„Der Rummel im Ort beim Martinus-Weinfest am 11. November passte nicht zu dem kirchlichen Geschehen um diesen Gedenktag“, sagte eine Sprecherin des Touristbüros, „wir haben das Weinfest deshalb um eine Woche vorverlegt.“ Am 11. November rückt damit überwiegend religiöses Brauchtum wieder in den Mittelpunkt. Auftakt ist um 9.45 Uhr: Winzer holen die aus Eichenholz geschnitzte St. Martinus-Statue im „Herrengut“ ab und tragen sie auf ihren Schultern zur Kirche.

Nach einem Erntedank-Gottesdienst um 10 Uhr und einem Festamt wird die schwere hölzerne Statue zum Weingut Holger Schneider gebracht, wo sie bis zum Martinstag 2019 bleibt. Im folgenden Jahr ist ein anderes Weingut als Standort der Statue dran, die für viele Touristen längst zu einer Attraktion geworden ist. Als Symbol des Teilens gibt es vor der Kirche eine Schuhputzaktion von Kindern, die am Abend auch einen Laternenumzug gestalten.

Bereits am Vorabend, 18 Uhr, wird die Journalistin Judith Ziegler-Schwaab in Seeber´s Weinfactur bisher unbekannte Facetten aus dem Leben des Heiligen Martin beleuchten, der 316/317 im heute ungarischen Savaria (Szombathely) geboren und nach einem abenteuerlichen Leben als römischer Soldat zum Bischof von Tours an der Loire berufen wurde. Am 8. November 397 starb er überraschend in Candes St. Martin unterhalb von Tours, am 11. November 397 wurde er in Tours zu Grabe getragen. Dort erinnert heute eine Wallfahrtskirche daran.

Im pfälzischen St. Martin, dem einzigen deutschen Ort mit dem Namen des Heiligen, wird trotz der zeitlichen Verschiebung des „Martinus-Weinfestes“ fröhlich gefeiert. Der Höhepunkt wird am 4. November, 14.30 Uhr, vor der Kirche die traditionelle Segnung der Pferde sein, der ein „Martinsritt“ durch die Gemarkung folgt. rs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018