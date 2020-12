Speyer.Vom 27. Dezember bis zum 10. Januar haben das Bistum Speyer und die protestantische Gedächtniskirchengemeinde in Speyer öffentliche Gottesdienste abgesagt. An den Weihnachtstagen hielten die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer an Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen fest.

