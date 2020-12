Gottesdienste nur mit Anmeldung

Viernheim.Eine Teilnahme an den Gottesdiensten der Ev. Auferstehungsgemeinde am Donnerstag, 24. Dezember, ist nur mit Voranmeldung unter www.evangelisch-viernheim.ekhn.de oder unter Telefon 06204/29 99 bis 23. Dezember um 18 Uhr möglich. Ein spontanes Kommen ist nicht erlaubt. Für die Besucher besteht Maskenpflicht auch am Platz - bitte eine FFP2 Maske mitbringen. Warme Kleidung und eine dicke Jacke werden empfohlen. Achtung, die Gottesdienstzeiten haben sich geändert: Der Gottesdienst um 15 Uhr entfällt. Um 15.30 Uhr startet der Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer Blöcher, um 17 und 18.30 Uhr starten die Weihnachtsgottesdienste mit Pfarrer Markus Eichler und um 22 Uhr startet der Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer Klaus Traxler.

