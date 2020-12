Gottesdiensteauch digital

Weihnachtsgottesdienste finden in der Pfalz statt – mit Anmeldung. © dpa

Speyer.Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer halten an den Weihnachtstagen grundsätzlich an Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen fest. Präsenzgottesdienste können nur mit Anmeldung besucht werden. Beide Kirchen sprachen sich gegen eine generelle Absage der Weihnachtsgottesdienste aus und verwiesen auf ihre erprobten Hygienekonzepte. Das Land Rheinland-Pfalz hat wegen sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen die Teilnehmerzahl in Weihnachtsgottesdiensten auf 100 Personen begrenzt. Infektionen aufgrund von Gottesdienstbesuchen habe es bislang nicht gegeben, so die Landeskirche.

Weihnachtsgottesdienste gibt es in beiden Kirchen etwa als Livestream, über Youtube, als Podcast, in den Kirchen, im Freien sowie im familiären Kreis zu Hause. Vom 27. Dezember bis zum 10. Januar verzichten das Bistum Speyer und auch die protestantische Gedächtniskirchengemeinde in Speyer auf öffentliche Gottesdienste. epd

